Лионель Месси не смог победить в номинации лучшего новичка МЛС

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог победить в номинации «лучший новичок МЛС», сообщается в социальной сети X (ранее твиттер) МЛС.

Победил в номинации греческий нападающий «Атланты Юнайтед» Георгиос Якумакис. В нынешнем сезоне МЛС Якумакис провёл 28 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов.

Форвард присоединился к клубу в феврале 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

Помимо Месси на награду также претендовал Эдуард Левен из «Сент-Луис Сити».

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт аргентинского нападающего с клубом рассчитан до декабря 2025 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

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