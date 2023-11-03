Игрок «Оренбурга» Обухов объяснил успех команды на групповом этапе Кубка России

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов объяснил успех команды на групповом этапе Фонбет Кубка России.

«Успешное выступление в групповом этапе? Мы просто играли как обычно — от игры к игре. Так сложилось, что получился такой результат. Как и у всех команд, было много ротации. Между Кубком России и чемпионатом нет разделения по важности. Мы подходим с таким настроем: каждая игра самая важная, и без разницы, какой это турнир. Чем дальше «Оренбург» пройдёт, тем лучше. Будем стараться», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Оренбург» занял второе место в группе A, которую представляли также ЦСКА, «Факел» и «Сочи», набрав 11 очков. В матче 6-го тура оренбуржцы уступили ЦСКА со счётом 1:3.