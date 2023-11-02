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Деограсия рассказал, почему «Оренбург» проиграл ЦСКА в Кубке России

Деограсия рассказал, почему «Оренбург» проиграл ЦСКА в Кубке России
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после матча 6-го тура Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:3) заявил, что причиной поражения команды стали невынужденные ошибки.

«Что не получилось? Мы совершаем ошибки, которые не должны совершать. Мы допускаем их и в Кубке, и в РПЛ. Это надо исправлять. После таких ошибок нам забивают мячи.

В перерыве мы переговорили и решили, что будем больше играть на Эмирджана Гюрлюка. Он создавал опасность, мы старались играть через его фланг. Хотел бы выделить этого игрока. Но у нас не получилось, продолжаем работать», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

После шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА расположился на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством очков. Жеребьёвка плей‑офф Кубка России пройдёт завтра, 3 ноября.

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