Игрок «Оренбурга» Михайлов: хочу играть за границей. Мне нравится чемпионат Германии

Полузащитник «Зенита», выступающий за «Оренбург» на правах аренды, Ярослав Михайлов рассказал о желании играть в европейском чемпионате.

«Хотел бы поиграть за границей? Да, я хочу играть за границей. Чемпионат не могу назвать, но где-то в топ-5. А вообще, мне больше нравится чемпионат Германии. Там много борьбы, высокая скорость. И техничных футболистов там тоже хватает. Но там у меня нет любимых клубов», — приводит слова Михайлова «Евро-Футбол.Ру».

20-летний Михайлов является воспитанником академии «Зенита». Летом 2021 года Ярослав отправился в годичную аренду в немецкий клуб «Шальке», выступавший во Второй немецкой Бундеслиге. Всего за клуб из Гельзенкирхена россиянин провёл 10 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.