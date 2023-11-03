Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Оренбурга» Михайлов: хочу играть за границей. Мне нравится чемпионат Германии

Игрок «Оренбурга» Михайлов: хочу играть за границей. Мне нравится чемпионат Германии
Комментарии

Полузащитник «Зенита», выступающий за «Оренбург» на правах аренды, Ярослав Михайлов рассказал о желании играть в европейском чемпионате.

«Хотел бы поиграть за границей? Да, я хочу играть за границей. Чемпионат не могу назвать, но где-то в топ-5. А вообще, мне больше нравится чемпионат Германии. Там много борьбы, высокая скорость. И техничных футболистов там тоже хватает. Но там у меня нет любимых клубов», — приводит слова Михайлова «Евро-Футбол.Ру».

20-летний Михайлов является воспитанником академии «Зенита». Летом 2021 года Ярослав отправился в годичную аренду в немецкий клуб «Шальке», выступавший во Второй немецкой Бундеслиге. Всего за клуб из Гельзенкирхена россиянин провёл 10 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Игрок «Оренбурга» Михайлов — о матче с ЦСКА: результат незаслуженный
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android