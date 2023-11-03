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Игрок «Оренбурга» Михайлов — о матче с ЦСКА: результат незаслуженный

Игрок «Оренбурга» Михайлов — о матче с ЦСКА: результат незаслуженный
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Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев, однако, по мнению Михайлова, «Оренбург» ничего не дал создать ЦСКА в атаке и мог забивать больше.

«Вся игра у нас складывалась неплохо. По сути, ничего не давали создать ЦСКА впереди, сами хорошо выходили из обороны, создавали моменты. Судя по игре, не считаю, что результат заслуженный, могли забивать больше», — сказал Ярослав Михайлов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Оренбург» набрал 11 очков и вышел из группы Пути РПЛ со второго места. ЦСКА финишировал в групповом этапе на первой строчке.

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