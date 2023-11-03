Новосельцев: «Сочи» нужно делать побольше кардинальных изменений

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и тульского «Арсенала» Иван Новосельцев высказался о необходимости изменений в футбольном клубе «Сочи».

«Надо в зимней паузе выделять финансы на трансферы, делать побольше кардинальных изменений, но таких, чтобы это было окончательное решение. Чтобы все вместе понимали, какая задача, куда они хотят идти. Пока кажется, что там не понимают, что они делают, стараются выиграть, вот и всё», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата, команда набрала девять очков в 13 встречах.

В групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Сочи» занял третье место и продолжит выступление в Пути регионов.