«Ман Юнайтед» не планирует увольнять тен Хага, но начинает сомневаться в его способностях

«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять нидерландского специалиста Эрика тен Хага в ближайшее время, но в клубе начинают сомневаться в способностях главного тренера «красных дьяволов». Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, некоторые люди в манкунианском клубе считают, что тен Хаг не полностью адаптировался к требованиям Премьер-лиги. Другие считают Эрика хорошим тренером, но неподходящей личностью для ситуации, в которой оказался «Манчестер Юнайтед».

После 10 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмом месте в турнирной таблице. В Кубке лиге «красные дьяволы» проиграли «Ньюкаслу» и завершили выступления на турнире. Эрик тен Хаг возглавил манкунианцев летом 2022 года. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в сезоне-2022/2023 и добрался до финала Кубка Англии, где уступил «Манчестер Сити».