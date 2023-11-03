Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 11-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 3 ноября, матчем «ПСЖ» — «Монпелье» стартует 11-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Игры этого тура чемпионата Франции запланированы на 3, 4 и 5 ноября. Центральный матч тура «Марсель» — «Лилль» состоится в субботу, 4 ноября.

Чемпионат Франции, Лига 1, сезон-2023/2024, 11-й тур:

3 ноября, пятница

23:00 мск. «ПСЖ» — «Монпелье»

4 ноября, суббота

19:00 мск. «Лорьян» — «Ланс»

23:00 мск. «Марсель» — «Лилль»

5 ноября, воскресенье

15:00 мск. «Лион» — «Метц»

17:00 мск. «Тулуза» — «Гавр»

17:00 мск. «Нант» — «Реймс»

17:00 мск. «Страсбург» — «Клермон»

19:05 мск. «Монако» — «Брест»

22:45 мск. «Ницца» — «Ренн»

Напомним, действующим чемпионом Франции является «ПСЖ», который выиграл Лигу 1 в сезоне-2022/2023.