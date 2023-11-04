«Реал Сосьедад» — «Барселона»: текстовая трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Реал Сосьедад» и «Барселона». Игра пройдёт на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В двух матчах внутреннего первенства в сезоне-2022/2023 «Барселона» обменялась с «Реалом Сосьедад» победами. Во 2-м туре сильнее оказались каталонцы (4:1), а 35-й тур остался за «Реалом Сосьедад» (2:1). После 11 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» занимает четвёртое место, набрав 24 очка. «Реал Сосьедад» идёт пятым, отставая от сине-гранатовых на пять очков. В матче 11-го тура команда Хави уступила мадридскому «Реалу» (1:2), в то время как сан-себастьянцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

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