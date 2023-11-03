Глушаков: Куба? Для сборной России каждый соперник хорош, нужно играть и не отказываться

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы, который состоится в Волгограде.

«Для нас каждый соперник хорош. Сборная России нигде сейчас не играет, а нужно играть со всеми, не отказываться. Безусловно, хорошо, что матч пройдёт в Волгограде. В этом городе любят футбол, жаль, что там нет команды в РПЛ.

Хорошая идея провести матч именно там. В любом случае хорошо, что матч будет. У нас любят писать, когда сборная выигрывает, а когда проигрывает – ещё больше пишут. Только положительная сторона, что товарищеская игра будет», — приводит слова Глушакова Metaratings.

Напомним, сегодня, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.