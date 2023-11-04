Документальный сериал «Время «Спартака» выходит сегодня на Кинопоиске

Сериал «Время «Спартака» расскажет о самом насыщенном периоде в истории красно-белого клуба — от прихода Олега Романцева на пост главного тренера до появления первой звезды на логотипе и финала Кубка России — 2003. О самых важных победах «Спартака» создатели сериала рассказывают с оглядкой на события 90-х, которые в тот момент происходили в стране: распад СССР, столкновения в Москве 1993 года и других.

Серии оригинального проекта Кинопоиска выходят с 4 ноября. Сегодня вышел первый эпизод, далее — по четвергам между матчами «Спартака» в РПЛ.

Постер сериала «Время «Спартака» Фото: «Кинопоиск»

В проекте приняли участие более 30 футболистов, тренеров, спортивных функционеров, журналистов и болельщиков клуба. Среди них Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов и другие звёзды футбола. Их воспоминания на экране отразили с помощью фрагментов телепередач и трансляций матчей, личных архивов, фото- и видеохроники. Часть событий съёмочная команда «Время «Спартака» реконструировала в игровом формате или с помощью компьютерной графики.

Над сценарием работала творческая группа под руководством Александра Горбачёва, журналиста и редактора документальных проектов, бывшего главного редактора журнала «Афиша». Вместе с ним «Время «Спартака» писали журналист и автор Sports.ru Иван Калашников, а также историк и автор подкаста «Люди гибнут за «Спартак» Сергей Бондаренко. Режиссёр проекта — Евгения Монтанья Ибаньес, снимавшая мини-сериал «Ростов-на-кону» про команду Валерия Карпина в сезоне-2020/2021. Продюсеры — Павел Карыхалин, Кирилл Сорокин, Ольга Филипук и Михаил Китаев, креативный продюсер – Майя Кузина.

Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline.

Александр Горбачёв, автор идеи и сценарист: «В последние годы российское кино много рефлексирует про 90-е — странную и дикую эпоху, которая сформировала моё поколение и, как теперь понятно, во многом заложила основы того, что дальше происходило со страной. «Время «Спартака» — наш вклад в этот большой разговор. Авторы сериала росли в те хаотичные годы и, как и сейчас, после новостей по телевизору всегда говорили про футбол, а тогда футбол — это и был «Спартак». Для меня золотой матч с «Аланией» в 96-м, победа над «Реалом» в 98-м, матч романцевской сборной с Украиной в 99-м — воспоминания не менее яркие, чем московские события октября 93-го или дефолт 98-го. Придумывая и делая этот сериал, нам хотелось понять, как вообще такое было возможно: тихий интеллигент становится одновременно тренером, президентом и владельцем главного клуба России, а доморощенная команда побеждает лучшие клубы Европы. Про тот «Спартак» много было написано и снято, но, по-моему, до сих пор никто не рассказывал эту историю в контексте эпохи — и не спрашивал игроков и тренеров о том, каково им было побеждать в России 1990-х. Мы спросили — и мне кажется, у нас получилось посмотреть на то удивительное время по-новому».

Майя Кузина, креативный продюсер сериала: «Время «Спартака» — это два года производства, тысячи отсмотренных архивных материалов, авторские игровые вставки, деликатно встроенные между современностью и хроникой, уникальное для жанра использование компьютерной графики. Всё вместе это создаёт масштабное и захватывающее кино о самой легендарной футбольной российской команде в истории, рассказывая о которой, невозможно не оглядываться на эпоху потрясений и турбулентности 90-х. Хотя проект о мире спорта, он не только для болельщиков: он про силу духа, сопротивление вызовам времени, дружбу на века и надежду на фоне хаоса».

Лучшие фото с премьеры — в фоторепортаже Ирины Полярной, Ксении Угольниковой и Екатерины Анохиной для «Чемпионата».

Михаил Китаев, руководитель Плюс Студии: «Современное документальное кино должно не только рассказывать о подлинных событиях и их участниках, но и быть не менее интересным и захватывающим, чем игровые сериалы. «Спартак» выигрывал свои трофеи и блистал в Европе на фоне одного из самых драматичных периодов в истории страны, и мы стремились не потерять этот нерв, который был вокруг красно-белых в реальности. «Время «Спартака» — это одновременно и рассказ про футбольную команду, и взгляд на эпоху глазами тех, кто был её свидетелем или даже оказался в эпицентре событий, ведь «Спартак» и его победы — в том числе символ 90-х, тот генератор оптимизма и ярких эмоций, который был нужен не только его болельщикам, но и вообще всем, кто хотя бы раз натыкался на матчи красно-белых по телевизору».

Смотрите сериал «Время «Спартака» с 4 ноября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Каждый четверг – новая серия!

При оформлении подписки Яндекс Плюс каждый новый пользователь получает 45 дней в подарок по промокоду CHAMPIONAT!

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «Кинопоиск»

ERID: 2Ranyo74bU4