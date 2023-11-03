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Джим Рэтклифф выделит € 280 млн на развитие инфраструктуры «Манчестер Юнайтед»

Джим Рэтклифф выделит € 280 млн на развитие инфраструктуры «Манчестер Юнайтед»
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Миллиардер и один из самых богатых людей Великобритании Джим Рэтклифф выделит $ 300 млн (€ 280 млн) для того, чтобы модернизировать инфраструктуру «Манчестер Юнайтед», 25% акций которого он намерен приобрести в текущем месяце. Об этом информирует Sky Sports.

Сообщается, что вложенные Рэтклиффом средства будут тратиться поэтапно, а бóльшая их часть будет передана клубу до конца текущего года. Однако подчёркивается, что указанной суммы может не хватить для проведения капитального ремонта домашнего стадиона «красных дьяволов» «Олд Траффорд». В связи с этим есть вероятность, что миллиардер будет готов инвестировать дополнительные средства.

Напомним, ранее в СМИ появлилась информация, что Рэтклифф приобретёт 25% акций «Манчестер Юнайтед» за £ 1,3 млрд (€ 1,4 млрд).

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