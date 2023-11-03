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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро выбыл на несколько недель из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро выбыл на несколько недель из-за травмы
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Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной во время матча в Кубке лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:3). Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Бразильский полузащитник был заменён в перерыве встречи из-за повреждения. Последующая оценка выявила травму, из-за которой футболист не сможет играть в течение нескольких недель.

31-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года.

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Напомним, кубковый матч закончился победой «Ньюкасла» со счётом 3:0. Голами отметились Мигель Альмирон, Льюис Холл и Джо Уиллок.

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