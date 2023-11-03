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Футбольная ассоциация Англии начала своё расследование по делу об игре Тонали на ставках

Футбольная ассоциация Англии начала своё расследование по делу об игре Тонали на ставках
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Футбольная ассоциация Англии (FA) инициировала собственное расследование, направленное на выяснение того, играл ли полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали на ставках после того, как он перешёл в стан «сорок» из «Милана» минувшим летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в случае если начатое расследование покажет, что итальянский футболист совершал нелегальные ставки уже после того, как перешёл в английский клуб, на него могут быть наложены новые санкции, помимо десятимесячной дисквалификации, о которой стало известно ранее.

Напомним, в минувшем октябре Итальянская федерация футбола (FIGC) признала Тонали виновным в нарушении правил азартных игр и отстранила игрока от футбола на указанный срок. В свою очередь, ФИФА распространила дисквалификацию на международный уровень.

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