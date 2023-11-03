Футбольная ассоциация Англии начала своё расследование по делу об игре Тонали на ставках

Футбольная ассоциация Англии (FA) инициировала собственное расследование, направленное на выяснение того, играл ли полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали на ставках после того, как он перешёл в стан «сорок» из «Милана» минувшим летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в случае если начатое расследование покажет, что итальянский футболист совершал нелегальные ставки уже после того, как перешёл в английский клуб, на него могут быть наложены новые санкции, помимо десятимесячной дисквалификации, о которой стало известно ранее.

Напомним, в минувшем октябре Итальянская федерация футбола (FIGC) признала Тонали виновным в нарушении правил азартных игр и отстранила игрока от футбола на указанный срок. В свою очередь, ФИФА распространила дисквалификацию на международный уровень.