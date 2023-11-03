Защитник «Челси» Тьяго Силва: Паоло Мальдини изменил мой менталитет

Бывший защитник «Милана», с 2020 года выступающий за «Челси», Тьяго Силва рассказал, как на него повлияли легендарные защитники «россонери» Паоло Мальдини и Алессандро Неста.

«Встреча с Мальдини что-то зажгла во мне. Мне было 24 года, когда я приехал в «Милан». Паоло тогда был 41 год, и ему оставалось играть полгода.

Глядя на Мальдини, я думал: «То, как я слежу за собой — не пью, не курю, не игнорирую сон, означает, что я смогу достичь возраста Мальдини. Он изменил мой менталитет. Но не только он, ещё и Алессандро Неста. Неста был для меня учителем на тренировках. Я понял, что, играя рядом с ним, могу многому научиться», — приводит слова Силвы The Guardian.

Напомним, Силва выступал в составе «Милана» с 2009 по 2012 год. За этот период он принял участие в 119 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами.