«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: Рамирес удвоил преимущество хозяев

Продолжается матч 12-го тура испанской Ла Лиги, где встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 51-й минуте Кирьян Родригес открыл счёт в матче, выведя «Лас-Пальмас» вперёд. На 75-й минуте Бенито Рамирес удвоил преимущество хозяев во встрече — 2:0.

Видео: Рамирес удвоил преимущество хозяев:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Атлетико» одержал разгромную победу со счётом 5:1. Во втором круге очный матч команд также завершился разгромной победой команды из Мадрида — «Атлетико» выиграл со счётом 3:0.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Диего Симеоне набрала 25 очков после 10 матчей. «Лас-Пальмас» находится на 10-й строчке, заработав 14 очков. Лидирует «Реал» (28).