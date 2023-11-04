Деку ответил на вопрос о конфликте Гюндогана с игроком «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что у команды нет проблем с полузащитником Илкаем Гюндоганом.

«Ситуация с Илкаем Гюндоганом была обсуждена и решена в раздевалке. Всё хорошо». Нет проблем», – цитирует Деку известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после поражения от «Реала» (1:2) Гюндоган сказал: «Я пришёл из раздевалки, и, очевидно, люди разочарованы, но после столь важной игры и такого результата я хотел бы видеть больше гнева и разочарования.

Когда ты проигрываешь, должно быть больше эмоций. Когда ты знаешь, что в определённых ситуациях можешь действовать лучше, но не реагируешь».

Также была информация, что Гюндоган остался недоволен тем, как «Барселона» помогала его семье с переездом.