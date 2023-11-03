Хави — о Гюндогане: в «Барселоне» все хотят побеждать. Мы согласны с ним

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал высказывание полузащитника сине-гранатовых Илкая Гюндогана после матча с «Реалом» (1:2).

«Слова Гюндогана? Мы все здесь хотим побеждать, и мы все согласны с тем, что он сказал. Мы — «Барса», и мы знаем, что это означает. У Гюндогана другая культура. Несколько дней назад «Бавария» потерпела поражение, и Мюллер заявил, что они играли не очень хорошо, что им нужно совершенствоваться. Такой у них менталитет», — приводит слова Хави BarcaTimes.

Напомним, после матча с «Реалом» (1:2) полузащитник «Барселоны» Гюндоган подверг критике партнёров по команде за недостаточную эмоциональность. Немецкий хавбек заявил, что ему хотелось бы «видеть больше гнева и досады» в раздевалке команды после таких поражений.

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