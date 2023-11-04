Энди Коул: глядя на Антони, думаешь: «Что ты делаешь?»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул раскритиковал Антони.

«Антони заставил бы меня сойти с ума. Он индивидуалист, и мы все знаем, что он левша, поэтому если ты центральный нападающий, то понимаешь, что никогда не получишь пас на ближнюю стойку. Я считаю, что Антони недостаточно забивает и не создаёт моменты для своих партнёров.

Глядя на него, думаешь: «Что ты делаешь?» На него потратили чертовски много денег, тренер поддержал его — ему действительно было тяжело.

На месте Расмуса Хойлунда я бы посмотрел на «Манчестер Юнайтед» и подумал, смогу ли здесь выиграть что-то. Когда играешь в команде, которая не создаёт моментов для нападающего, то чешешь затылок, думая, когда же появится следующий шанс.

Со временем, если Хойлунд продолжит играть с Антони, он скажет ему: «Создавай шансы, я делаю хорошие забегания», — цитирует Коула Daily Mail.

В этом сезоне Антони не совершил ни одного результативного действия за «Манчестер Юнайтед». Несколько матчей он пропустил в связи с временным отстранением за сексуальное насилие по отношению к бывшей девушке.

Летом прошлого года «красные дьяволы» заплатили за Антони 85,5 млн фунтов стерлингов.