Гвардиола ответил Кину, обвинившему тренера в показных разговорах с игроками после матчей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, который обвинил испанского специалиста в том, что он общается с игроками после матча перед камерами напоказ, хотя мог бы проводить беседы с ними в подтрибунном помещении.

«В моём возрасте мне не нужно что-либо доказывать людям. Я очень уважаю Роя Кина. Иногда сразу после игры я иду в раздевалку, а иногда остаюсь на поле. Когда вижу своего игрока, начинаю обсуждать с ним минувшую игру. Я знаю, что камеры снимают это. Не думаю, что после игры нужно подходить к игрокам для того, чтобы устроить какое-то зрелище для людей. Конечно, я бы мог общаться с ними в раздевалке и много раз так делал», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.