В ЦСКА отреагировали на дисквалификацию игроков за нецензурные кричалки в адрес «Спартака»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал дисквалификацию футболистов молодёжной команды армейцев Ярослава Арбузова, Дениса Першина и Максима Сидельникова на две игры Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

«Конечно, мы расстроены, что ребята получили дисквалификацию, но решение было ожидаемым. Год назад в дерби у соперника была схожая история и идентичное наказание. Логику в решениях в рамках закона мы, разумеется, принимаем. Победа в дерби в каждом возрасте исключительно важна и эмоции парней понятны, но, к сожалению, даже у таких объединяющих и радостных моментов с болельщиками могут быть последствия, которые стоит держать в голове», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, эта встреча 15-го тура МФЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.