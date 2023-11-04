Динияр Билялетдинов: Волгоград — футбольный город, стадион на игре с Кубой будет заполнен

Бывший футболист сборной России по футболу Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча российской национальной команды с Кубой.

«Наверное, я вообще ни разу не видел, что представляет собой сборная Кубы. Но в это время, наверное, иначе никак. Мы должны рассматривать любого соперника, любую сборную. Познакомимся с командой Кубы, посмотрим, как и чем они в футбол играют. Но, конечно, такой выбор подкреплён тем, что с ними сейчас мало кто хочет играть.

Волгоград, безусловно, футбольный город. Я думаю, стадион на игре сборной России с Кубой будет заполнен. Он отвечает всем современным требованиям. Мы видели, как сборная играла с Камеруном: другая атмосфера, хороший стадион, игра становится уже более смотрибельной. В Волгограде будет то же самое. Плюс экзотический соперник, что тоже может вызвать внимание», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 мск. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.