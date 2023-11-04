Стало известно, кто возглавил киевское «Динамо» после ухода Луческу

Украинец Александр Шовковский будет временно исполнять обязанности главного тренера киевского «Динамо» после ухода румынского специалиста Мирчи Луческу. Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

48-летний Шовковский ранее входил в тренерский штаб Луческу и был его помощником. Отметим, что в прошлом сезоне, когда Мирча по состоянию здоровья некоторое время находился на больничном, Александр исполнял обязанности наставника киевлян. В штабе Шовковского будут продолжать работу Эмил Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

Напомним, вчера, 3 ноября, 78-летний Мирча Луческу объявил о том, что покидает киевское «Динамо» и завершает свою тренерскую карьеру. Это произошло после поражения киевского «Динамо» от «Шахтёра» со счётом 0:1.