Мирча Луческу объявил об отставке с поста тренера киевского «Динамо» и завершении карьеры

Мирча Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо». Данное заявление 78-летний специалист сделал после матча с «Шахтёром» в 13-м туре чемпионата Украины, который завершился поражением со счётом 0:1.

«Сегодня я не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами, с футболистами «Шахтёра». Спасибо вам всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец – и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», — сказал Луческу.

Напомним, в данный момент киевское «Динамо» идёт на седьмом месте в турнирной таблице украинского чемпионата, набрав 16 очков в 10 матчах.

Для Луческу «Динамо» стало вторым украинским клубом в карьере. Тренером киевлян он стал в 2020 году, проработав три полных сезона. Мирча Луческу также ранее работал главным тренером украинского «Шахтёра», возглавляя клуб с 2004 по 2016 год. С «Шахтёром» Луческу стал чемпионом страны восемь раз и взял Кубок УЕФА в 2009 году. Также 78-летний специалист возглавлял национальную команду Турции, «Интер», «Зенит», «Галатасарай» и «Бешикташ». Мирча входит в топ-15 тренеров по количеству побед в Лиге чемпионов УЕФА. Имеет 35 трофеев в качестве тренера. По этому показателю его опережают лишь сэр Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.