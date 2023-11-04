Дьяков: «Спартак» сейчас не в лучших кондициях, но нас ждёт интересная игра с «Локо»

Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о грядущем матче Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

«Каждый матч — новая история. Не стоит углубляться в статистику. Очевидно, что «Спартак» сейчас не в лучших кондициях. Из-за этого и поражения в чемпионате. От «Факела» вообще безвольное было, плюс ещё и в Кубке проиграли. Хоть результат с «Краснодаром» не давил, так как они вышли с первого места, но поражение есть поражение. Конечно, это неприятно и не придаст дополнительных сил и эмоций на матч с «Локомотивом». Но это дерби — классные эмоции и матч. Думаю, нас ждёт интересная игра», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ завтра, 5 ноября. Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» набрал 20 очков и занимает восьмое место. «Спартак» также заработал 20 очков, но располагается на седьмой строчке.

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