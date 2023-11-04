В «Оренбурге» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к Воробьёву

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал новость о том, что московское «Динамо» проявляет интерес к нападающему команды Дмитрию Воробьёву.

«Нам известно, что такой интерес существует, но никаких официальных обращений в клуб не было. Я обычно не говорю, насколько возможен уход. Мало ли кто кем интересуется. Действительно ли это так или это игра агентов. Официально у нас никаких разговоров не было», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее издание «РБ Спорт» опубликовало информацию о том, что московское «Динамо» заинтересовано в приобретении 25-летнего нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва. Сообщалось, что форварда в команде хотел бы видеть лично главный тренер бело-голубых Марцел Личка, который работал с Воробьёвым в «Оренбурге».