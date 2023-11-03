Президент «Оренбурга»: переговоры по трансферу Веры в «Локомотив» идут

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о переговорах по возможному трансферу аргентинского полузащитника команды Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«Я пока материализованную правду по этому вопросу не знаю. Между нами идёт некий переговорный процесс, но в каком он состоянии на данную минуту, я не знаю», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в московский «Локомотив». По сведениям источника, клубы практически договорились между собой о переходе 26-летнего футболиста. Сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи.