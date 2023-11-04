«Ньюкасл» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Арсенал». Матч пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 10 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 17 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Арсенал» заработал 24 очка и расположился на второй строчке.
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге английской Премьер-лиги команды сыграли вничью, а во втором «Арсенал» на выезде был сильнее соперника — 2:0.
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