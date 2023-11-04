Женская Суперлига по футболу: результаты матчей 2-го тура, турнирная таблица

В субботу, 4 ноября, матчем ЖФК ЦСКА — ЖФК «Локомотив» (1:2) завершился 2-й тур российской женской Суперлиги.

Все результаты матчей 2-го тура женской Суперлиги:

Заключительный этап, 1–6-е места:

ЖФК «Динамо» — ЖФК «Звезда-2005» — 1:3;

ЖФК «Рязань-ВДВ» — ЖФК «Зенит» — 0:4;

ЖФК ЦСКА — ЖФК «Локомотив» — 1:2.

Заключительный этап, 7–12-е места:

ЖФК «Крылья Советов» — ЖФК «Краснодар» — 0:4;

ЖФК «Ростов» — ЖФК «Чертаново» — 1:2;

ЖФК «Енисей» — ЖФК «Рубин» — 3:0.

После 22 игр чемпионат переходит в новую стадию, где 12 команд разбиваются на две группы, а очки делятся пополам.

ЦСКА остаётся лидером турнирной таблицы заключительного этапа в борьбе за 1–6-е места, набрав 34 очка. ЖФК «Зенит» на второй позиции с 32 баллами. Тройку замыкает ЖФК «Локомотив» с 31 очком. В турнирной таблице заключительного этапа за 7–12-е места на последнем месте находится ЖФК «Крылья Советов» с тремя очками.