Тренер «Зенита» Семак: в матче с «Балтикой» будет мало футбола и много борьбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ с «Балтикой», который пройдёт сегодня и начнётся в 19:00 по московскому времени.

«Как подготовились к матчу? С каким настроением «Зенит» прибыл в Калининград? Так же, как и готовимся к любому другому матчу. Есть определённые недельные циклы, и если на неделе есть два матча, то немного по‑другому готовимся. Постарались в матче Кубка России дать поиграть тем, кто меньше играет в РПЛ. Все приехали, все готовы.

Согласен ли, что «Зенит» является фаворитом матча? Нет, «Балтика» всегда хорошо играет дома. Конечно, сегодня будет мало футбола, учитывая погодные условия и состояние поля в Калининграде. Будет мало футбола и много борьбы.

Какие сильные стороны в игре «Балтики» могу подметить для себя? Команда много двигается, особенно в домашних играх. «Балтика» также очень много прессингует, использует фланговые передачи и бьёт по воротам. Дома команда старается играть агрессивно и активно, это у них неплохо получается.

С каким счётом завершится матч? Не располагаю информацией о том, что будет в игре. Скорее всего, какой заслужит «Зенит» счёт — такой и будет. Мы должны делать всё, что от нас зависит, а что касается результата — он может быть любым», — приводит слова Семака «Матч ТВ».