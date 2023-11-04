Игроки «Крыльев Советов» Ушаков и Бабкин не сыграют с «Краснодаром»

Полузащитники самарских «Крыльев Советов» Егор Ушаков и Сергей Бабкин не примут участие в матче 14-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» 5 ноября.

«Сергей Бабкин и Егор Ушаков не поехали с командой на матч с «Краснодаром», они продолжают восстанавливаться от повреждений. Они должны вернуться в общую группу после паузы на матчи сборных», — приводит слова пресс-службы клуба «РИА Новости».

Напомним, Ушаков получил черепно-мозговую травму в конце августа в матче с калининградской «Балтикой» (2:1). Футболист восстановился после повреждения, но в последнее время работал по индивидуальной программе. Бабкин получил травму в середине сентября.

На данный момент после 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке с 22 очками. «Краснодар» является лидером чемпионата с 28 баллами.