У Фёдора Кудряшова перелом скуловой кости после стыка в матче «Ахмат» — «Факел»

Футбольный клуб «Факел» рассказал о том, как обстоит ситуация с травмами футболистов команды после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), в частности сообщив о состоянии защитника Фёдора Кудряшова, который попал в жёсткий стык и получил травму головы.

«У Фёдора Кудряшова – подозрение на перелом скуловой кости. Сергея Брызгалова и Хызыра Аппаева заменили из-за болевых ощущений в области коленного сустава.

Диагноз подтвердился – у Фёдора Кудряшова перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трёх недель. Скорейшего возвращения в строй, Фёдор!» — написал воронежский клуб в своём телеграм-канале.

Напомним, на 55‑й минуте Кудряшов в ходе борьбы за мяч столкнулся с соперником и получил травму головы. Футболисту оказали помощь, после чего он в сопровождении персонала покинул поле и был заменён.