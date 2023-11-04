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ЦСКА анонсировал матч с «Пари НН» как противостояние двух Зе

ЦСКА анонсировал матч с «Пари НН» как противостояние двух Зе
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Московский ЦСКА анонсировал матч 14-го тура МИР РПЛ с «Пари НН» роликом, где противостоят друг другу нападающие Антон Заболотный и Зе Турбо, сообщает пресс-служба клуба.

В качестве сюжета был взят фрагмент из кинокартины «Годзилла против Конга», где настоящая рептилия – это Заболотный, а механическая Годзилла – Зе из «Пари НН». Главные герои фильма представлены в виде болельщиков этого матча.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА

Напомним, Антона Заболотного сокращённо называют Зе, а у игрока нижегородцев это прозвище ещё с детства. Игра между командами пройдёт 5 ноября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке с 21 баллом. «Пари НН» находится на шестой позиции с 20 очками.

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