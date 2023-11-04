Артём Довбик — второй в Ла Лиге по системе «гол+пас», лучше только Беллингем из «Реала»

Сегодня, 4 ноября, проходила встреча 12-го тура испанской Ла Лиги между «Осасуной» и «Жироной». Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Жироны», а украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик забил гол и отдал две голевые передачи.

Таким образом, у украинского форварда «Жироны» шесть голов и четыре передачи в 12 матчах этого сезона Ла Лиги — больше только у полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, у него 10 голов и две голевые передачи.

Также сегодня Довбик повторил ещё одно достижение. Артём забил гол и сделал два ассиста, лишь троим игрокам из стран СНГ удавалось набрать три результативных балла в матче Ла Лиги: Александру Мостовому (трижды), Валерию Карпину (дважды), Дмитрию Хохлову.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, на данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Жирона» является лидером с 31 очком.