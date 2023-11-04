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«Жирона» вышла на первое место в Ла Лиге, обыграв «Осасуну»

«Жирона» вышла на первое место в Ла Лиге, обыграв «Осасуну»
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Сегодня, 4 ноября, проходила встреча 12-го тура испанской Ла Лиги между «Осасуной» и «Жироной». Матч прошёл на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, Испания. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Жироны».

На 16-й минуте игрок «Жироны» Иван Мартин с передачи Артёма Довбика открыл счёт.

На 25-й и 55-й минутах Анте Будимир отметился голами и вывел «Осасуну» вперёд.

На 71-й минуте Довбик с паса Мигеля Гутьерреса сравнял счёт.

На 80-й минуте Виктор Цыганков вновь вывел «Жирону» вперёд.

На 90-й минуте Алеш Гарсия поставил точку в этом матче.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Жирона» является лидером чемпионата с 31 очком. «Осасуна» находится на 11-й строчке с 13 баллами.

Испания - Примера . 12-й тур
04 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 4
Жирона
Жирона
0:1 Мартин – 16'     1:1 Будимир – 25'     2:1 Будимир – 55'     2:2 Довбик – 71'     2:3 Цыганков – 80'     2:4 Гарсия – 90'    

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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