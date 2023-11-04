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Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Халидж» в матче 12-го тура Про-Лиги

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Халидж» в матче 12-го тура Про-Лиги
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Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 12-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» одержал уверенную победу над «Аль-Халиджем» со счётом 2:0.

В середине первого тайма, на 26-й минуте, Криштиану Роналду открыл счёт в матче, выведя «Аль-Наср» вперёд. Во втором тайме, на 58-й минуте, Эмерик Лапорт удвоил преимущество хозяев в матче. Гол Лапорта так и остался последним в данной встрече, «Аль-Наср» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

По итогам 12 туров «Аль-Наср» набрал 28 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» расположился на 15-й позиции, в активе команды 10 очков после 12 игр.

Саудовская Аравия - Про лига . 12-й тур
04 ноября 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Роналду – 26'     2:0 Лапорт – 58'    
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