Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Халидж» в матче 12-го тура Про-Лиги

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 12-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» одержал уверенную победу над «Аль-Халиджем» со счётом 2:0.
В середине первого тайма, на 26-й минуте, Криштиану Роналду открыл счёт в матче, выведя «Аль-Наср» вперёд. Во втором тайме, на 58-й минуте, Эмерик Лапорт удвоил преимущество хозяев в матче. Гол Лапорта так и остался последним в данной встрече, «Аль-Наср» одержал уверенную победу со счётом 2:0.
По итогам 12 туров «Аль-Наср» набрал 28 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» расположился на 15-й позиции, в активе команды 10 очков после 12 игр.
- 4 ноября 2023
-
22:58
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:41
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:17
-
21:11
-
20:57
-
20:56
-
20:41
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:24