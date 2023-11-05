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Месси — о матче со сборной Нидерландов на ЧМ: некоторые игроки вели себя нечестно

Месси — о матче со сборной Нидерландов на ЧМ: некоторые игроки вели себя нечестно
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Футболист сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о впечатлениях от матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре 2022 года со сборной Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

«Какие впечатления остались после матча со сборной Нидерландов? За несколько дней до этой игры они начали делать заявления и немного задевать нас, в частности тренер Луи ван Гал и игрок команды Мемфис Депай. А потом был четвертьфинал чемпионата мира, важный матч между Аргентиной и Нидерландами.

В игре было несколько странных ситуаций, к примеру, когда некоторые игроки вели себя нечестно, особенно во время серии пенальти. После этого матча Аргентину хотели выставить злодеем в этой истории, но в тот вечер произошло много всего…

В эти напряжённые моменты каждый реагирует по-своему, но соперничество должно оставаться на поле», — приводит слова Месси L’Equipe.

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