«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян остался в запасе

Завершился матч 12-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Барселона». Игра прошла на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 1:0, а российский полузащитник хозяев Арсен Захарян так и не появился на поле.

В самом начале первого тайма у игрока «Реала Сосьедад» Такефусы Кубо был хороший момент, чтобы открыть счёт в матче, но Марк-Андре Тер Штеген спас свою команду.

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Почти сразу же у хозяев возник ещё один голевой момент — Микель Оярсабаль мог отличиться, но немецкий голкипер «Барселоны» снова был хорош.

На 15-й минуте встречи у Кубо возник ещё один шанс открыть счёт в матче, но и здесь Тер Штеген был хорош.

Первый тайм матча так и закончился без забитых мячей. В самой концовке встречи, на 90+2-й минуте, Рональд Араухо открыл счёт в матче и принёс своей команде победу со счётом 1:0.

После 12 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» занимает третье место, набрав 27 очков. «Реал Сосьедад» идёт шестым, набрав 19 очков. Лидирует «Жирона» (31 очко).