Горшков: сомнений и не было, что «Зенит» не уступит свои позиции

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отметил, что команда Сергея Семака обретает уверенность по ходу нынешнего сезона в чемпионате России. В 14-м туре петербуржцы обыграли «Балтику» (2:0) на выезде и вышли в лидеры РПЛ.

«В принципе сомнений и не было, что «Зенит» не уступит свои позиции. Возможно, был момент в этом чемпионате, когда представилась возможность для конкурентов. Но теперь команда Сергея Семака набирает очки и обретает уверенность. Поэтому «Зенит» как являлся, так и является одним из главных фаворитов за чемпионский титул.

Бывают какие‑то нюансы, недооценка или неполная мотивация. Но в нужный момент «Зенит» умеет собираться. Всё‑таки мастерство есть у игроков, которое позволяет им при полной готовности добиваться результата», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

«Зенит» одержал четвёртую победу подряд, набрал 29 очков и обошёл «Краснодар», у которого 28 очков и на игру меньше. «Краснодар» 5 ноября примет самарские «Крылья Советов».