Мирча Луческу объяснил, почему решил покинуть киевское «Динамо»

Мирча Луческу объяснил, почему принял решение покинуть пост главного тренера киевского «Динамо».

«Наступил момент, когда мне пришлось подумать о том, чтобы позволить кому-то помоложе, который мог бы относиться к молодым игрокам, делать вещи, близкие к их возрасту. Мне было тяжело эмоционально. Самым тяжелым для меня была та минута молчания, которую я хранил перед каждым матчем или когда выходил инвалид, ставший таким из-за ситуации в стране.

Я подумал, что пришло время уйти в отставку, чтобы взять на себя ответственность за последние результаты. Я сказал, что для тренера, и особенно по моему опыту, есть момент, когда он должен пожертвовать собой, чтобы другие могли получить от этого пользу. Было несколько впечатлений, которые на меня повлияли. Да, эмоциональное состояние и всё такое. Я долго думал. Я поговорил с президентом и сказал ему, что хорошо, если власть займёт кто-то моложе», — приводит слова Луческу Prosport.ro.

Напомним, Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» и завершении карьеры. Он возглавлял клуб с 2020 по 2023 год.

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