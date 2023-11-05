«Шахтёр» выступил с заявлением по поводу ухода Луческу с поста главного тренера «Динамо»

В «Шахтёре» вступили с заявлением по поводу ухода Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского «Динамо».

«15 лет своей блестящей карьеры Мирча Луческу посвятил работе в украинском футболе. Именно здесь он добился наибольших успехов: выиграл 25 трофеев, став самым титулованным тренером в истории независимой Украины, 9 раз признавался тренером года. Огромный вклад Мирчи Луческу в развитие футбола в нашей стране невозможно переоценить. Его игровой стиль всегда считался одним из самых ярких в европейском футболе, а тренерские идеи и философия были ориентиром многих коллег. Румынский наставник воспитал многих талантливых игроков, некоторые из которых стали звездами украинского и мирового футбола.

Мирча Луческу сыграл выдающуюся роль в современной истории донецкого «Шахтера», став олицетворением самой успешной эры клуба. В течение 12 сезонов он одержал вместе с командой множество невероятных побед и завоевал 22 трофея, среди которых 8 титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Под его руководством «Шахтёр» вышел на новый уровень, получив признание всей футбольной Европы», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, Луческу возглавлял «Шахтёр» с 2004 по 2016 год. С 2020 по 2023 он работал главным тренером в киевском «Динамо».