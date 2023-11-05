Тренер «Челси» Почеттино: приму реакцию фанатов «Тоттенхэма» в отношении меня

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что с пониманием отнесётся к любой реакции болельщиков «Тоттенхэма» на его появление на домашнем стадионе «шпор» во время грядущего матча АПЛ между командами.

«Я приму то, что покажут болельщики «Тоттенхэма» в отношении меня. Я не решал, что уйду из клуба. Наши пути разошлись, потому что меня уволили. Но это не является критикой в адрес клуба. В этом заключается разница: мы не принимали решение покинуть «Тоттенхэм». Возможно, мы могли бы быть ещё там», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, аргентинский специалист тренировал «Тоттенхэм» на протяжении пяти лет — с сезона-2014/2015 по сезон-2019/2020. Вместе со «шпорами» в 2019 году Почеттино доходил до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» со счётом 2:0.

«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» завтра, 6 ноября, в 23:00 мск.