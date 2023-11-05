Роман Евгеньев наблюдал за голом Джона Кордобы из лучшей позиции. А Самару не спас даже гол Писарского!

Защитник «Крыльев» помог «Краснодару» вернуться в лидеры РПЛ. Так играть просто нельзя

«Краснодар» после гостевой победы «Зенита» над «Балтикой» (2:0) потерял первую строчку. Чтобы вернуть её или хотя бы сравняться с петербуржцами, нужно было не проиграть дома «Крыльям». Самарцы в то же время хоть и до сих пор и третьи в РПЛ, но не побеждали вот уже в шести матчах чемпионата и Кубка. Не победили и в седьмом.

У самарцев в последнее время появилась очевидная проблема с созиданием: лишь 1,88 ожидаемых гола за три встречи конвертировались в два забитых мяча. Тогда как соперники – «Пари НН», «Зенит» и «Оренбург» – в сумме заработали 4,55 xG и забили шесть раз.

Владимир Ивич и так не ставит «Краснодару» суператакующий футбол, а теперь это ещё и совпало с бедой «Крыльев». «Быки» отдали гостям мяч, и те сами себе создали неприятности.

Бенхамин Гарре на 17-й минуте завозился с мячом и легчайше потерял его в борьбе с Хуниором Алонсо. Парагваец увидел забег Джона Кордобы и отдал ему сильную передачу, а тот взял и без малейшего сопротивления Романа Евгеньева вошёл в штрафную, с двух попыток пробив Богдана Овсянникова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Издевательский гол будто бы пришёл в реальный футбол из компьютерной симуляции на сложности «новичок». Нисколько не принижая мощь Кордобы, чем во время голевой атаки занимался Евгеньев? Просто бежал рядом и создавал иллюзию отбора.

Была задача не пустить оппонента в центральную зону? А слева, получается, пусть спокойненько забегает? Ну, он и забежал. И добил в пустые, пока Роман столкнулся с собственным вратарём.

После этого «Краснодар», само собой, инициативу не забрал. У «Крыльев» же теперь точно не было иного выхода, как мчаться вперёд и забивать. И ведь однажды почти получилось: Никита Салтыков на 34-й минуте сместился с левого фланга и шикарно пробил в дальний угол, но чуть-чуть не попал. В остальном же вплоть до финала встречи никакого огня у ворот Матвея Сафонова не возникало. Показательный момент, как Александр Солдатенков при позиционной атаке стоял на месте и от безысходности размахивал руками.

«Краснодар» — «Крылья Советов» Фото: fckrasnodar.ru

Сам «Краснодар» тем временем мог забивать ещё, и не раз: Овсянников эффектно вытащил из нижнего угла после рикошета от Дмитрия Иванисени вслед за навесом Лукаса Оласы, бил в штангу Олакунле Олусегун.

В итоге краснодарцы второй на 73-й минуте всё-таки вколотили: Жоау Батчи слева навесил в район дальней штанги, и туда прибежал Олусегун. Его рост, кстати, 167 см. Однако это не помешало ему забить головой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А за пять минут до финиша основного времени случился первый гол Владимира Писарского за «Крылья» в РПЛ! Нападающему ассистировал Николай Рассказов, простреливший на ближнюю штангу.

Просто для сравнения:

до дебютного гола за «Крылья Советов» в Премьер-Лиге Писарский провёл 18 матчей или 828 игровых минут, нанеся по воротам противников 23 удара (9 из них в створ, 1,6 ожидаемого гола);

в «Оренбурге» Писарский (или тогда ещё Сычевой) отбегал 15 игр РПЛ, отличившись 14 раз (включая два хет-трика).

Тем не менее гостей это эпохальное событие не спасло.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Быки» снова на вершине и в следующем туре сразятся с «Зенитом» в главном матче первого круга. Ну а «Крылья» после мощного старта рискуют опуститься уже на седьмое место. Зимой самарцам точно нужно масштабное усиление.