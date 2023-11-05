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Матч «Тулуза» — «Гавр» был временно остановлен из-за пожарной тревоги на стадионе

Матч «Тулуза» — «Гавр» был временно остановлен из-за пожарной тревоги на стадионе
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Сегодня, 5 ноября, проходит матч 11-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся «Тулуза» и «Гавр». Команды играют на стадионе «Мунисипал» в Тулузе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Тулузы», идёт 67-я минута. Напомним, за «Гавр» играет российский полузащитник Далер Кузяев.

Матч был временно приостановлен на 55-й минуте из-за пожарной сигнализации, сработавшей, возможно, из-за дымовых шашек. Зрители начали покидать трибуны, но позже тревога закончилась и игра возобновилась. Дымовые шашки, предположительно, вызвали мини-пожар на территории стадиона, что привело к срабатыванию сигнализации. Точно неизвестно, кто бросил дымовые шашки.

Пожарная тревога, сработавшая на матче

Пожарная тревога, сработавшая на матче

Фото: Кадры с трансляции

Футболисты в недоумении из-за приостановки матча

Футболисты в недоумении из-за приостановки матча

Фото: Кадры с трансляции

После 10 туров французского чемпионата «Тулуза» набрала 11 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей Лиги 1 «Гавр» также набрал 11 очков, но расположился на 13-й строчке в турнирной таблице.

Франция - Лига 1 . 11-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 2
Гавр
Гавр
1:0 Даллинга – 49'     1:1 Байо – 82'     1:2 Байо – 90+5'    
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