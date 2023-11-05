Фёдор Чалов: Обляков обрадовался моему голу «Пари НН», сказал: «Забирай, тебе нужнее»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что партнёр по команде Иван Обляков обрадовался голу форварда в ворота «Пари НН» и сказал: «Забирай, тебе нужнее».

«Была сложная игра. Прекрасно понимали, что «Парин НН» будет играть в низком блоке, если забьют первыми. Сегодня мы достаточно уверенно контролировали игру и уверенно победили. Получилась классная игра для болельщиков.

Можете мне не верить (смеётся). Можете спросить у Аббоса или кого-то, кто был рядом, — даже было слышно касание. Ваня Обляков обрадовался и сказал: «Забирай, тебе нужнее». Для Вани важно — голевые», – передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.