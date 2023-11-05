Акинфеев кричал на защитников, Виллиан Роша бил через себя. Фото победы ЦСКА

Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев.

ЦСКА дважды уступал в счёте, однако оба раза сумел сравнять и вышел вперёд на 73-й минуте благодаря голу Виктора Давилы.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Мы исходили из того, что они привыкли и адаптировались к нашему развитию атак. Нужно было поменять лица каждому из флангов. Мы нашли этот момент и забили два гола.

Мы доминировали, искали лазейки, но не хватало заключительного паса с фланга. Ко второму голу привела потеря концентрации. Здесь нужно помогать друг другу вовремя вернуться в игру, не терять её. Мы готовились к тяжёлой, вязкой игре, местами даже грубой. Соперник часто сбивал скорость атак, наш темп, чего нам не хватало», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.