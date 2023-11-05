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Акинфеев кричал на защитников, Виллиан Роша бил через себя. Фото победы ЦСКА

Акинфеев кричал на защитников, Виллиан Роша бил через себя. Фото победы ЦСКА
Акинфеев кричал, Виллиан Роша бил через себя
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Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев.

ЦСКА дважды уступал в счёте, однако оба раза сумел сравнять и вышел вперёд на 73-й минуте благодаря голу Виктора Давилы.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Мы исходили из того, что они привыкли и адаптировались к нашему развитию атак. Нужно было поменять лица каждому из флангов. Мы нашли этот момент и забили два гола.

Мы доминировали, искали лазейки, но не хватало заключительного паса с фланга. Ко второму голу привела потеря концентрации. Здесь нужно помогать друг другу вовремя вернуться в игру, не терять её. Мы готовились к тяжёлой, вязкой игре, местами даже грубой. Соперник часто сбивал скорость атак, наш темп, чего нам не хватало», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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