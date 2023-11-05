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«Освободите моего папу!» Луис Диас праздновал гол с футболкой в защиту похищенного отца

«Освободите моего папу!» Луис Диас праздновал гол с футболкой в защиту похищенного отца
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 11-го тура английской Премьер-лиги между футбольным клубом «Лутон Таун» и «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Ливерпуль» смог избежать поражения благодаря голу Луиса Диаса на 90+5-й минуте. Колумбиец отпраздновал важный гол с футболкой, посвящённой отцу, которого ранее похитили в Колумбии.

Луис Диас отпраздновал гол с футболкой в честь похищенного отца

Луис Диас отпраздновал гол с футболкой в честь похищенного отца

Фото: Скриншот с трансляции матча

Напомним, нападающий пропустил несколько матчей из-за похищения родителей в Колумбии – маму футболиста уже отпустили, а новостей об отце до сих пор нет. Ранее в СМИ появилось заявление от похитителей отца Диаса, в котором они сообщили, что вернут его домой в ближайшее время. Ещё раньше стало известно о том, что Армия национального освобождения похитила родителей игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса.

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