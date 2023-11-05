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Абаскаль: ничья с «Локо» на тоненького. Игра была под контролем «Спартака»

Абаскаль: ничья с «Локо» на тоненького. Игра была под контролем «Спартака»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Ничья на тоненького, особенно после того, что я видел в первом тайме. Игра была абсолютно под нашем контролем, иногда нам не хватало завершения, но потом произошло удаление. После удаления нужно было хорошо контролировать игру, команда справлялась. Жаль, что мы пропустили гол. Я не видел, чтобы ребята играли в меньшинстве. Мы создавали моменты, команда играла компактно, самоотверженно. Я горд тем, что мы показали сегодня с точки зрения характера. Мы ещё на стадии становления. Такие моменты дают возможность расти. Я горжусь тем, что показали ребята», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.

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