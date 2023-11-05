Главный тренер «Спартака» Абаскаль назвал Пруцева лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру полузащитника команды Данила Пруцева в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Пруцев сегодня был лучшим на поле в составе обеих команд. Он ждал своего момента и заслужил это», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

23-летний футболист провёл на поле все 90 минут матча и был признан лучшим игроком встречи. Результативными действиями полузащитник не отметился.

Напомним, после данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.