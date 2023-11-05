Джикия: как справляюсь с давлением из-за ситуации с контрактом? Я в себе всегда уверен

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как справляется со сложной ситуацией с продлением контракта с красно-белыми.

«Как справляюсь с давлением из-за ситуации с контрактом и травмы? У меня улыбка на лице, как вы видите. Я в себе всегда уверен», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Георгий Джикия в последнее время не попадает в стартовый состав команды. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль предпочитает пару центральных защитников Алексис Дуарте и Срджан Бабич. В связи с этим в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Джикии из московского клуба.

Сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.